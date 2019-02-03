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Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО

03.02.2019 09:10
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Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО

В команде президента США обдумывают неожиданный мирный сценарий для Донбасса. Ключевую роль в нем должен сыграть беглый президент Украины Виктор Янукович.

С сенсацией о Януковиче выступил бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски в интервью израильскому телеканалу ILand TV, передает "Диалог.UA".

Администрация Белого дома всерьез рассматривает возможность привлечения предателя Януковича для прекращения развязанного Россией кровопролитной гибридной войны на Донбассе.

"Украине нужны новые люди", - объяснил такую идею соратник Трампа, уточнив, что осужденному за госизмену Януковичу такое может быть по плечу из-за его связей с оккупированным регионом. Идею, уверяет Левандовски, поддержал иерусалимский патриарх Феофил III, ко мнению которого, с его слов, якобы прислушивается агрессор Владимир Путин. "Мы тоже поддерживаем эту позицию официально и в прессе", - добавил экс-глава штаба Трампа.



Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, война, сценарий, Янукович
 
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