Главная / Новости / Донецкая область / Конфеты и масло в обмен на глаз: сети повеселил подарок раненому боевику ДНР от "коллег"
Последние новости раздела
- Конфеты и масло в обмен на глаз: сети повеселил подарок раненому боевику ДНР от "коллег"10:29
- В Донецке и Луганске рассказали, за кого Донбасс на выборах президента: "Чтоб нацисты и б**деры не пришли"09:51
- В зоне ООС 10 обстрелов за сутки, ранены двое украинских военнослужащих09:33
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО09:10
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 03.02.201908:48
- Члены НВФ открыли огонь по автобусу ритуальной службы: есть повреждения08:40
- Под Горловкой ранен генерал ВС РФ08:12
- Сутки в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранены двое украинских бойцов07:51
- В Донецке паника: в городе слышен сильный запах газа, люди выходят на улицы, спасатели молчат07:31
- Эксперты назвали причины смертей на КПВВ21:20
Конфеты и масло в обмен на глаз: сети повеселил подарок раненому боевику ДНР от "коллег"
03.02.2019 10:29
На оккупированной территории Донбасса члены незаконных вооруженных формирований "поддерживают" своих тяжелораненых соратников необычными подарками.
Соответствующие фото публикует на своей странице в Twitter журналист и блогер Денис Казанский, передает apostrophe.ua.
Как можно увидеть на фотографиях, раненый боевик потерял зрение. Его товарищи в качестве поддержки принесли ему продуктовый набор.
"Соратники по борьбе за ЛДНР облагодетельствовали раненого ополченца из Снежного Володю Маргелова. Володе теперь хорошо. Ему подарили коробку дешевых конфет, яйца, масло, какие-то крупы. Не зря воевал мужик, не жалко было и глаза потерять ради такой халявы", – пишет Казанский.
Теги: Донбасс, зрение, ранение, глаз, подарки, боевик, продукты, потеря, ДНР, соцсети
Читайте также:
- НВФ применили на Донбассе лазерное оружие: ранен пограничник
- Ранен один из «командиров» боевиков «ДНР» - «Джорж»
- В рядах боевиков «ДНР» потери – теперь боевик из Моспино
- Ликвидирован боевик «ДНР» «Нога» из Донецка
- "Идущий на смерть" боевик "ДНР" уничтожен на Донбассе: соцсети узнали о гибели боевика от страшных ранений
- Стало известно о ликвидированном боевике «ДНР» из Донецка
- Здесь "министры" "ЛНР" не живут: в Сети показали, как выглядит "адское место" в оккупированном Луганске10:48
- Конфеты и масло в обмен на глаз: сети повеселил подарок раненому боевику ДНР от "коллег"10:29
- Через пункт пропуска «Изварино» в РФ выезжают грузовики с неизвестными грузами10:08
- В Донецке и Луганске рассказали, за кого Донбасс на выборах президента: "Чтоб нацисты и б**деры не пришли"09:51
- В зоне ООС 10 обстрелов за сутки, ранены двое украинских военнослужащих09:33
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО09:10
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 03.02.201908:48
- Члены НВФ открыли огонь по автобусу ритуальной службы: есть повреждения08:40
- Под Горловкой ранен генерал ВС РФ08:12
- Сутки в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранены двое украинских бойцов07:51
- Здесь "министры" "ЛНР" не живут: в Сети показали, как выглядит "адское место" в оккупированном Луганске10:48
- Конфеты и масло в обмен на глаз: сети повеселил подарок раненому боевику ДНР от "коллег"10:29
- Через пункт пропуска «Изварино» в РФ выезжают грузовики с неизвестными грузами10:08
- В Донецке и Луганске рассказали, за кого Донбасс на выборах президента: "Чтоб нацисты и б**деры не пришли"09:51
- В зоне ООС 10 обстрелов за сутки, ранены двое украинских военнослужащих09:33
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО09:10
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 03.02.201908:48
- Члены НВФ открыли огонь по автобусу ритуальной службы: есть повреждения08:40
- Война на Донбассе: Путин испугался своей ошибки и резко изменил тактику08:21
- Под Горловкой ранен генерал ВС РФ08:12
- Война на Донбассе: Путин испугался своей ошибки и резко изменил тактику08:21
- Врачи рассказали, вредно ли есть замороженные овощи22:00
- Водителям напомнили, что должно находиться в аптечке21:00
- Учёные назвали главную причину возникновения проблем с психикой20:40
- Врачи объяснили, почему вредно заваривать чай кипятком20:00
- В Канаде женщина, выигравшая в лотерею, угодила за решетку19:00
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы16:00
- «Каждый получает уникальный шанс»: внук Аллы Пугачевой занялся попрошайничеством в интернете14:19
- Шринкфляция: почему в литре теперь 870 миллилитров?20:14
- Лузеры февраля: названы знаки Зодиака, которых ждет катастрофа20:42
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
- ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков
- Останется в разрушенном состоянии: Пушилин объяснил, что будет с «Саур-Могилой»
- Ходаковский раскрыл ошеломляющую информацию о бизнесе в "ДНР": Янукович в эпицентре всех событий