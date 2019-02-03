КПВВ и линия разграничения: Почему продолжают гибнуть люди

03.02.2019 13:57

В Украине с начала 2019 года зафиксировано 9 смертей среди гражданского населения при пересечении линии разграничения. И если в предыдущие годы вооруженного конфликта часть смертей были спровоцирована военными действиями, то в этом году люди умирали из-за долгого стояния в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, передают Донецкие новости.

«Это, в основном, последствия сердечно-сосудистых заболеваний. Люди преклонного возраста не выдерживают нагрузок, стоя в бесконечных очередях при пересечении линии разграничения. К сожалению, такие негативные случаи бывают. Я знаю точно, что Украина, со своей стороны, сделала все, чтобы упростить переход. Чтобы он проходил в человеческих условиях. Подавляющие число жителей оккупированных территорий жалуются на то, что создаются искусственные барьеры с противоположной стороны. Там процветает вымогательство. Искусственно собирается большая очередь, а потом всех этих людей в какой-то момент без досмотра пропускают. И большая масса людей оказывается между двумя КПВВ», – говорит Тука.

По мнению замминистра, чтобы избегать летальных случаев на КПВВ, нужно максимально упрощать порядок пересечения КПВВ и создавать наиболее комфортные условия для людей. Однако, отмечает Тука, договорится даже с помощью ОБСЕ и Красного Креста с «Л-ДНР» не удается, из-за чего страдает мирное население.

Координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин также считает очереди на блокпостах одной из причин смертей гражданского населения. «Мы продолжаем получать данные о смертях гражданских лиц. Летом фиксировали большое количество обмороков и смертей при пересечении КПВВ. Сейчас ситуация не изменилась. На КПВВ "Майорск" в этом месяце за один день умерло три человека, на неподконтрольной Украине территории. По нашей информации, люди находились несколько дней на пункте пропуска», – рассказал он.

Каплин отмечает, что наиболее проблемный КПВВ – Станица Луганская, так как в Луганской области нет автомобильного перехода. Люди вынуждены часами переходить с неподконтрольной на подконтрольную территорию, и не все люди физически выдерживают такие испытания.

Помимо очередей и плохо оборудованных блокпостов, еще одной причиной смертей является труднодоступность поселков вдоль линии разграничения. А третья причина, говорит Каплин, – мины. «Тяжелая гуманитарная ситуация в изолированных поселках. Посадки заминированы, и люди не могут там нарубить себе дров. В большинстве поселков преимущественно проживают пожилые люди и маломобильные люди. Иногда люди вынуждены зимовать в разбитом и неотапливаемом жилье», – говорит Каплин.

Волонтер рассказал, что в зимний период люди оказываются практически отрезанными от цивилизации из-за снежных заносов. «Порядка 40 поселков вдоль линии соприкосновения были не проездными. Были случаи, когда люди по две недели были без доступа к магазинам, банкам и аптекам. В Опытном умерла женщина из-за того, что к ней не смогла доехать скорая помощь», – добавил волонтер.

Из-за минной опасности поселков вдоль линии разграничения ко многим людям не могут приехать медики, и люди иногда умирают, не получив врачебной помощи.