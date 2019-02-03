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Названо место, где в Донецкой области стреляли чаще всего
Около 25 взрывов зафиксировали на Донетчине в период с вечера 31 января по вечер 1 февраля представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
В Донецкой области Миссия за указанные период констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом аналогичный уровень взрывов (примерно 25), по сравнению с предыдущим отчетным периодом, сообщает avdeevka.city со ссылкой на последний отчет СММ ОБСЕ (опубликован вечером 3 февраля).
Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку от н. п. Павлополь (подконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя).
Напомним, что российские оккупационные войска на Донбассе 2 февраля 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Теги: Донбасс, Донецкая область, ОБСЕ, взрывы, обстрелы
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