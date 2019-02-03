"Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж

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Украинские военные 2 февраля задержали в тылу мужчину, направлявшегося на оккупированный Донбасс, чтобы вступить в ряды террористов "Л/ДНР". Кадры с задержанным несостоявшимся пособником боевиков обнародовала пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
В субботу, 2 февраля, одна из бригад ВСУ засекла на Светлодарском направлении неизвестного мужчину, который пытался пересечь линию фронта и попасть на оккупированный Донбасс. 42-летний житель Донецкой области был оперативно задержан.
В ходе допроса оказалось, что направлялся задержанный к террористам "Л/ДНР". В декабре 2018 года его завербовала одноклассница через запрещенную в Украине соцсеть. Она заманила его обещаниями о зарплате в 20 тысяч рублей (около 8 тысяч гривен). Женщина предложила ему пересечь линию разграничения и указала место на оккупированном Донбассе, где его будут ждать наемники "Л/ДНР".
Примечательно, что несостоявшийся боевик "Л/ДНР" имеет весьма бурное криминальное прошлое. Так, он уже дважды судим на общий срок больше 15 лет. Кроме того, тело мужчины практически полностью покрыто татуировками, прославляющими немецкий фашизм.
Теги: Донбасс, мужчина, татуировка, задержанный, ДНР, ЛНР, ООС
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