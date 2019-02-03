Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж

03.02.2019 14:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж

Украинские военные 2 февраля задержали в тылу мужчину, направлявшегося на оккупированный Донбасс, чтобы вступить в ряды террористов "Л/ДНР". Кадры с задержанным несостоявшимся пособником боевиков обнародовала пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
В субботу, 2 февраля, одна из бригад ВСУ засекла на Светлодарском направлении неизвестного мужчину, который пытался пересечь линию фронта и попасть на оккупированный Донбасс. 42-летний житель Донецкой области был оперативно задержан.
В ходе допроса оказалось, что направлялся задержанный к террористам "Л/ДНР". В декабре 2018 года его завербовала одноклассница через запрещенную в Украине соцсеть. Она заманила его обещаниями о зарплате в 20 тысяч рублей (около 8 тысяч гривен). Женщина предложила ему пересечь линию разграничения и указала место на оккупированном Донбассе, где его будут ждать наемники "Л/ДНР".
Примечательно, что несостоявшийся боевик "Л/ДНР" имеет весьма бурное криминальное прошлое. Так, он уже дважды судим на общий срок больше 15 лет. Кроме того, тело мужчины практически полностью покрыто татуировками, прославляющими немецкий фашизм.



Теги: Донбасс, мужчина, татуировка, задержанный, ДНР, ЛНР, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх