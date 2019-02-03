Под Горловкой ранен генерал ВС РФ

03.02.2019 08:12

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты несут потери в живой силе. Так, сегодня под временно оккупированной Горловкой тяжело ранен генерал ВС РФ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Источники сообщают, что вчера в ГБ № 2 временно оккупированной Горловки доставлен тяжело раненный генерал ВС РФ. В настоящее время ожидается транспорт для транспортировки раненного в Ростов.

Вот что сообщается о происшествии в соцсети:

«Сегодня утром в горбольницу № 2 оккупированной Горловки привезли не совсем целого генерала ихтамнетовских войск из самой Мацквы!) Где-то на Бахмутском шляху нарвался на б…ский ПТУР))) Ждут вертушку с Ростова. Минские соглашеня вААпще соблюдались серьезно. Ответственность на себя взяли марсиане».