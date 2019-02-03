Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 03.02.2019

03.02.2019 08:48

На цей час усі КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відкриті відповідно до зимового графіку роботи та працюють у штатному режимі.

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

«Майорське» – 30/40; «Мар’їнка» – 50/40; «Новотроїцьке» – 50/25; «Гнутове» – 15/10.

Загалом учора через КПВВ прослідувало 32,7 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів:

«Майорське» – 7260 осіб та 945 транспортних засобів;

«Мар’їнка» – 6820 осіб та 1145 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» – 5910 осіб та 1130 транспортних засобів;

«Гнутове» – 3160 осіб та 745 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» – 9620 осіб.

Минулої доби прикордонники Донецького та Лисичанського загонів спільно з працівниками фіскальної служби в КПВВ «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська» в двох випадках завадили незаконному переміщенню через лінію зіткнення комп’ютерної техніки та взуття на загальну суму близько 90 тисяч гривень. Осіб та товари передано працівникам ДФС для прийняття правового рішення.