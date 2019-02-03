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Стало известно число потерь боевиков «ДНР» и «ЛНР» за январь 2019 года
03.02.2019 12:09
Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса несут потери в живой силе. Так, стало известно число ликвидированных и раненных боевиков.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает источник, с начала года в течение января 2019 года на временно оккупированных территориях Донбасса ликвидированы 75 боевиков «ЛДНР» и наемников и 59 получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, боевики несут не боевые потери в результате нарушений мер безопасности, ДТП, суицидов и убийств по неосторожности погибли. За январь отмечено 7 таких случаев.
Теги: Донбасс, убийство, суицид, ликвидация, январь, ДНР, ЛНР, боевики, потери
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