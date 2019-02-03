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У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
03.02.2019 19:07
Предателя не стало 1 февраля, террориста Дмитрия Баскова ликвидировали в ходе боеых действий. Кадры уничтоженного оккупанта показал в Twitter украинский блогер Necro Mancer , передает "Диалог.UA". Террориста по кличке "Сказка" уничтожил украинский снайпер. Сам Басков родом из Светлодарска, входил в так называемую 9 ОШМП (О) 1 АК ДНР.
"Видимо, денег решил заработать... Заработал", – комментируют новость о смерти очередного боевика в Сети. В то же время сторонники оккупантов пригрозили, что отомстят за смерть "Сказки".
Теги: Донбасс, снайпер, террорист, предатель, ВСУ
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