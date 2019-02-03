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Архив - Донецкая область

У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери

03.02.2019 20:58
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У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери

По данным украинских военных, российские террористы по состоянию на 18:00 с начала суток 3 февраля совершили пять вооруженных провокаций против сил ООС.

Как сказано в сообщении Штаба Операции Объединенных сил в Facebook, против защитников Украины российские наемники применили широкий спектр своего вооружения. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет, потери врага уточняются, передает "Диалог.UA".

Вооруженные провокации террористов РФ зафиксированы на луганском и мариупольском направлениях. Защитники Украины жестко присекали провокации сепаратистов "ДНР/ЛНР".

Под огонь боевиков попали расположения сил ООС вблизи Новотошковсокго, Зайцево, Луганского, хутора Вольный, Павлополя. "Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – подчеркнули в Штабе. Бойцы ВСУ адекватно отвечали на провокации врага, не нарушая при этом минских договоренностей.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
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