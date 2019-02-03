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В Донецке и Луганске рассказали, за кого Донбасс на выборах президента: "Чтоб нацисты и б**деры не пришли"
Если в выборах Президента Украины, проходивших в 2014 году, приняли участие около 200 тысяч жителей оккупированных ныне территорий Донецкой и Луганской областей, то во время выборов 2019 года такое желание изъявили только около 4-х тысяч луганчан и дончан.
Как сообщает "Донбасс. Реалии", именно такое количество жителей "ДНР" и "ЛНР" обратились в органы ведения Госреестра избирателей с заявлениями об изменении места голосования. При том, что на оккупированных территориях живут примерно 2,8 млн. человек, имеющих гражданство Украины и право голоса, передает "Диалог.UA".
Журналисты издания пообщались с жителями Донецка и Луганска на предмет их отношения к президентским выборам в Украине и кандидатам, принимающим в них участие. Оказалось, что немало людей в ОРДЛО внимательно следит за украинской политической жизнью. Есть и такие, кто хочет "чтоб к власти пришли не нацисты и не бандеровцы", то есть желает возвращения Украины в пророссийскую парадигму. Есть те, кто уже не ассоциирует себя с Украиной.
Однако есть и люди, искренне переживающие за судьбу страны, гражданами которой являются несмотря на то, что вынужденно живут в недоразумениях под названием "ЛНР/ДНР". Говоря о ситуации на оккупированных территориях, украинские социологи и политологи отмечают, что столь низкое количество желающих принять участие в выборах Президента Украины можно объяснить несколькими факторами. Самый главный: в мае 2014 года в Донецкой и Луганской областях жило немало людей, которые потом выехали на свободную территорию Украины надолго, стали переселенцами. Кроме того, люди боятся, что 31 марта к тем, кто пересекает линию разграничений со стороны "республик", будет "особое отношение", что таких людей запишут в "неблагонадежные". Украинские эксперты также не исключают и того, что боевики могут 31 марта вообще закрыть блокпосты.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, выборы президента, блокпост, ДНР, ЛНР, переселенцы, ВПЛ
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