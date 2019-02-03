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В зоне ООС 10 обстрелов за сутки, ранены двое украинских военнослужащих

03.02.2019 09:33
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В зоне ООС 10 обстрелов за сутки, ранены двое украинских военнослужащих

За минувшие сутки подразделения НВФ десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактического группировки Восток обстрелы ВСУ велись из стрелкового оружия в районе поселка Широкине, из крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Красногоровка, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Гнутово.
В то же время в полосе действий оперативно-тактического группировки Север обстрелы наших позиций велись из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Хутора Вольный, трижды из минометов калибра 82 мм., БМП-1 и стрелкового оружия в районе населенного пункта Луганское, из крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Крымское и дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Травневе.
По данным разведки, 2 февраля двое членов НВФ были уничтожены, четверо получили ранения.
С начала текущих суток противник огонь не открывал.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, НВФ, ООС
 
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