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Жилье для переселенцев с Донбасса: проблемы и поиски решения
Председатель правления Государственного фонда молодежного кредитования (Госмолодежьжилья) Сергей Комнатный сообщил, что в трех областях Украины есть проблемы со строительством новостроев, которые могли бы участвовать в программе «Доступное жилье».
«Наибольшая проблема сейчас в Донецкой, Луганской и Кировоградской областях. Если говорить о Донецкой области, там сейчас вообще нет никакого строительства жилья, и жители Донецкой области были вынуждены искать жилье, которое было ранее построено, но не реализовано застройщиком, - отметил глава Госмолодежьжилья. - В Луганской области был всего один объект, который соответствовал критериям программы "Доступное жилье". В Кировоградской области такого жилья не было».
По словам Комнатного, в некоторых регионах, проблем с объектами недвижимости на первичном рынке нет. «Нет проблем в Харьковской, Днепропетровской областях, в Киеве, во Львове, в крупных городах – областных центрах. Только в Киеве на сегодняшний день свыше 70 тыс. непроданных квартир, половина из них – это именно жилье эконом и социального класса», - сообщил глава Госмолодежьжилья.
В 2018 году по программе «Доступное жилье» (позволяет приобретать жилье за половину цены, чем могут воспользоваться, в частности, переселенцы и воины АТО-ООС) из выделенных 100 млн грн не были израсходованы около 12 млн грн. Сама программа заработала только в ноябре, когда деньги поступили в бюджеты области. В Донецком регионе по этой программе в 2018 году приобрели всего 4 квартиры, напоминает dnews.dn.ua.
В этом году в Украине продолжает действовать программа «Доступное жилье» в таких же объемах финансирования, как и в 2018 году, но к ней планируют привлечь дополнительные средства международных партнеров, отметил Комнатный.
«Мы ставим стратегическую цель – привлечь внебюджетные средства финансирования, - пояснил он. - В этом направлении мы работаем не только с общественными организациями, но и с международными финансовыми учреждениями – Европейским инвестиционным банком, например. Это те учреждения, которые финансируют такие проекты, как "Доступное жилье", в других странах, и мы можем и должны к этому присоединиться. Мы планируем выйти на переговоры с Мировым банком, и планируем привлечь к сотрудничеству с Украиной Банк развития Совета Европы».
Комнатный напомнил, что выделенного на 2019 год объема финансирования из государственного бюджета в размере 100 млн грн хватит примерно для покупки жилья около 300 человек по программе «Доступное жилье».
«В очереди на сегодняшний день свыше 9,5 тыс. семей, 70% из них – семьи внутренне перемещенных лиц. Напомню, что программа "Доступное жилье" – единственная действующая программа в Украине, которая способна обеспечить ВПЛ не социальным, не временным, а постоянным жильем», – подчеркнул глава Госмолодежьжилья.
Напомним, что Министерство регионального развития уже распределило средства по областям по программе "Доступное жилье". Наибольшую сумму получила Донецкая область (9,9 млн.), где зарегистрирована примерно треть всех переселенцев.
Губернатор Донетчины Александр Куць убежден, что для решения проблемы обеспечения ВПЛ крышей над головой нужно строить новое жилье, а не покупать его на вторичном рынке.
Украинские переселенцы очень хотят иметь жилье и политические права. Об этом говорили на форуме «Вместе к результату».
Теги: Донбасс, Донецкая область, бюджет, Луганская область, финансирование, жилье, фонд, АТО, переселенцы, ВПЛ, ООС
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