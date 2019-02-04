Боевик попал на гауптвахту в Донецке и "прозрел": "Я лучше сопьюсь, но за Россию воевать больше никогда не буду"

04.02.2019 08:30

Поучительную историю маргинала из Дружковки, решившего "защищать русский мир" и таким образом обрести значимый социальный статус, рассказал известный блогер Фашик Донецкий. Сепаратист приехал в Донецк в 2014 году, решив, что "русская весна" - звездный час для безработных пьяниц, коим он и являлся, передает "Диалог.UA".

Как пишет Фашик Донецкий, записался сепаратист в недоразумение под названием "армия" "ДНР" и быстро вошел во вкус, но не по части военного дела, с этим у дружковского люмпена было как-то слабовато, а по части "отжима" имущества.

"Цель сего поступка была проста — падняцца по жизни. Подняцца получилось так себе: Балбэс воевал под ДАПом, сражался с американцами, гуманоидами и прочими глюками под Авдеевкой, попал на Миротворец. Одним словом, весь набор обычного обреченца: был бомж в гражданском, стал бомж с оружием.

Как и абсолютное большинство сепарастов, тело занималось отжимом собственности и ненавидело Украину — кидало на подвал за малейшее подозрение в том, что чел не ватный и не любит немытую смехдержаву", - рассказывает блогер.

За некоторое время "боец" стал счастливым обладателем квартиры в Ворошиловском районе Донецка и автомобиля-внедорожника. Подумав, что, как говорится, "схватил Бога за бороду", мужчина решил "завязать" с рискованным "военным" (на самом деле – бандитским) делом и начать новую жизнь "на гражданке".

Решил создать семью, так как считал себя более чем завидным женихом. Но не тут-то было. В просьбе уволиться из "армии" ему отказали. Почему? Да потому что незаконные вооруженные формирования "ДНР" - место, куда, как в народе говорят, "вход стоит рубль, а выход – два".

Отказали без объяснения причин. Да еще и сделали невъездным в РФ, чтобы не дезертировал. И в Украину "воину" путь заказан по очевидной причине. В знак протеста "освободитель" ушел в многодневный запой. И по сей день этот "герой" совершает "подвиги" на "алкогольном фронте".

За что получил практически постоянную прописку на гауптвахте. И время от времени получает "нотации" в виде жестких форм физического воздействия, когда в пьяном угаре нелестно отзывается о начальстве. "Со слов тех, кто охраняет алкашные войска дыныры, чувак постоянно верещит, что лучше сопьется, но за р**ню больше воевать не будет",- пишет блогер. Автомобиль "героя" ржавеет в гараже, квартира пустует.

А сам он получает сомнительное удовольствие от кармического воздаяния за предательство.

"Да, таких историй, на самом деле, тысячи, но факт остается фактом: финал всегда один — ра**а кидает, в первую очередь, тех, кто топили за оккупанта с самого начала. Многих обреченцев р**ня держит в своих рядах благодаря компромату, для умных людей это не новость.

Я не призываю понять и прастить шакала, предателя и коллаборанта.

Я призываю поржать над телом, которое жрет свою наваросию", - резюмирует Фашик Донецкий.



Источник: www.dialog.ua