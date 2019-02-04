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Боевики «ДНР» обстреляли похоронную процессию
04.02.2019 09:15
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области ведут обстрелы мирного населения, не останавливаясь даже перед обстрелом похоронной процессии. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщили источники, накануне, 2 февраля 2019 года, около 12:30, боевики «ДНР» и российские оккупанты обстреляли похоронную процессию и гражданский автобус ритуальной службы на кладбище в поселке Чермалык.
К счастью, водитель автобуса отвел автобус из-под обстрела в безопасное место. Хоронить покойника с риском для жизни остались трое мужчин. В автобусе остались пробоины и, только чудом, никто из людей не погиб и не был ранен.
Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, боевики, ОРДЛО
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