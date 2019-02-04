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Боевики с гранатометами и пулеметами атаковали бойцов ВСУ
В течение суток, 3 февраля, российские оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook, передает УНИАН.
"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Новоселовка.
В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Хутора Свободный; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское; из автоматических гранатометов – в районе поселка Луганское; из гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Зайцевое; из гранатометов – в районе населенного пункта Золотое-4; дважды из минометов калибра 82 мм. – в районе поселка Крымское", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения, которые обороняются подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 3 февраля, троих оккупантов уничтожили.
В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы
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