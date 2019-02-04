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«Цены без комментариев»: горловчанин опубликовал цены на продукты на городском рынке
Житель неподконтрольной украинскому правительству Горловки, известный под именем Михаил Светлов на своем канале в Ютуб опубликовал видео, на котором показал центральный рынок города и цены на продукты.
В комментарии к видео он отметил, что снимал видео в воскресенье около 11:00:
«Помните, до войны в ворота рынка (со стороны сигаретных рядов) люди проходили в давке, плечом к плечу? И карманные воры смело „щипали“ зевак. По сравнению с теми годами людей — не густо, но то такое… Цены не комментирую. Увидите сами. Часть рынка, где от скопления снега обвалился тент-крыша („каменные ряды“) полностью закрыта, точнее ограждена бело-красной лентой. На уцелевших участках навеса и сейчас очень много снега. Предприниматели, чьи места теперь недоступны для работы, хотели сами все отремонтировать, но им не разрешили, т.к. рынок государственный и не ваше это дело (со слов одного из предпринимателей)».
Цены на некоторые продукты: (курс 1 гривна — 2,35 рублей)
Телятина -150 — 340 рублей за 1 кг
Соленое сало — 180 — 280 рублей за 1 кг
Свинина (шея) — 280 рублей за 1 кг
Куры — 130 рублей за 1 кг
Фарш куриный — 205 рублей за 1 кг
Морковь — 30 рублей за 1 кг
Шампиньоны — 200 рублей за 1 кг
Лимон — 100 рублей за 1 кг
Мандарин — 100 рублей за 1 кг
Яйца — 65 — 72 рублей — десяток
Судак — 220 рублей за 1 кг
Толстолоб — 140 рублей за 1 кг
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, цена, Горловка, продукты
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