«Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны

04.02.2019 15:28

Сегодня, 4 февраля, жители Северодонецка и Лисичанска в соцсети Facebook сообщают, что в городах слышны звуки войны: взрывы, а также автоматные очереди, передает Час Пик.

По мнению местных жителей, это обычные учения, которые проводятся на полигоне в Лисичанске.

"Тренируются они там что-ли!? Или мне одному слышится?", "Не одному. И никаких предупреждений", "В районе Лисичанске есть полигон и, по всей видимости, тренируются!", - комментируют в соцсети.

Другие же выразили надежду, что это просто выбивают ковры.

Источник: https://from-ua.com