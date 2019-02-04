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На КПВВ «Гнутово» задержан житель Мариуполя, пытавшийся вывезти с территории ОРДЛО взрывчатку
В воскресенье, 3 февраля, на КПВВ «Гнутово» пограничники и сотрудники СБУ задержали 62 летнего жителя Мариуполя при попытке незаконного перемещения тротиловых. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
«Сегодня, благодаря оперативным действиям пограничников и сотрудников СБУ в КПВВ „Гнутово“, была пресечена попытка незаконного перемещения тротиловых шашек» — говорится в сообщении.
Во время осмотра его автомобиля офицеры отдела контрразведки УВВБ «Донецко-Луганское» Госпогранслужбы и сотрудники СБУ обнаружили скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм.
«Водитель и его автомобиль задержан. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку выясняют правоохранители» — сообщили в штабе.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Мариуполь, Гнутово, КПВВ, ОРДЛО
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