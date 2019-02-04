На КПВВ «Гнутово» задержан житель Мариуполя, пытавшийся вывезти с территории ОРДЛО взрывчатку

04.02.2019 07:30

В воскресенье, 3 февраля, на КПВВ «Гнутово» пограничники и сотрудники СБУ задержали 62 летнего жителя Мариуполя при попытке незаконного перемещения тротиловых. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

«Сегодня, благодаря оперативным действиям пограничников и сотрудников СБУ в КПВВ „Гнутово“, была пресечена попытка незаконного перемещения тротиловых шашек» — говорится в сообщении.

Во время осмотра его автомобиля офицеры отдела контрразведки УВВБ «Донецко-Луганское» Госпогранслужбы и сотрудники СБУ обнаружили скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм.

«Водитель и его автомобиль задержан. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку выясняют правоохранители» — сообщили в штабе.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Источник: https://donpress.com