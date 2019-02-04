На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин

04.02.2019 16:20

Для недопущения оттока мобилизационных ресурсов члены НВФ усилили пропускной режим. При этом во время допроса на одном из подконтрольных «ЛНР» пунктов пропуска умерло трое мужчин. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Так, в украинской разведке отметили:

«В связи с тяжелыми условиями пересечении линии разграничения, на одном из контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на территории «ЛНР» умерло три гражданских лица (мужчины) во время проведения допроса представителями «МГБ».

Источник: https://donpress.com