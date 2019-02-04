Переселенцам рассказали, как можно принять участие в голосовании на выборах

04.02.2019 16:40

Для участия в голосовании на президентских выборах в Украине внутренне перемещенным лицам следует лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей и написать соответствующее заявление. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает УНН.

Согласно разъяснению Министерства, внутренне перемещенным лицам для участия в голосовании нужно:

"1) лично обратиться в орган ведения Реестра избирателей для реализации своих избирательных прав;

2) написать и подать в орган мотивированное заявление, в котором указать причину временного изменения места голосования;

3) лица, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования;

4) орган ведения реестра обязан временно изменить место голосования и выдать избирательное удостоверение;

5) в случае назначения повторной процедуры голосования, переселенец обязан вновь пройти вышеуказанную процедуру", - пояснили в МинВОТ.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия приняла изменения, согласно которым внутренне перемещенные лица могут голосовать без документов, подтверждающих необходимость временного изменения места их голосования.

Напомним, избирателям на заграничных участков посоветовали заранее позаботиться о своем включении в списки.

Источник: https://from-ua.com