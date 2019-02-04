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Под Горловкой уничтожен склад террористов: мощный удар ВСУ разгромил оккупантов сразу же с первого попадания

04.02.2019 20:31
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Под Горловкой уничтожен склад террористов: мощный удар ВСУ разгромил оккупантов сразу же с первого попадания

Российские наемники с данных позиций постоянно доставали бойцов ВСУ.

Свои расположения они разместили в частном секторе, где находились брошенные мирными жителями дома. Кадры уничтожения склада боевиков с боеприпасами, показал в Facebook волонтер из Донецкой области Родомир Степной, передает "Диалог.UA".

Как стало известно, блестящая спецоперация украинскими военными была проведена в районе оккупированной Горловки еще осенью 2018 года, а кадры и подробности стали известны сейчас. "Враг удобно устроился на позициях, с которых постоянно донимал наши подразделения", - сказано в комментариях к видео.

При этом к детонации боекомплекта боевиков привел уже первый меткий удар защитников Украины.

Ранее стало известно, что украинский снайпер на Донбассе в "груз-200" превратил террориста по кличке "Сказка".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, ВСУ
 
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