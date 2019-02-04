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Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
Передовые подразделения украинской армии накрыли шквальным огнем командный пункт российских военных, в результате чего боевики понесли тяжелые потери убитыми и лишились техники.
Осуществляла операцию "Расплата" боевая группа К-2 из 54-й бригады в качестве возмездия за подрыв из ПТУР грузовика одного из батальонов 54-й бригады.
В результате обстрела боевиков погиб один украинский солдат, еще четверо получили ранения.
В ответ на атаку боевиков украинские военные разработали операцию, решающий этап который длился около 10-12 минут.
Мысягин сообщил, что подразделения ВСУ провели тщательную разведку, изучили структуру объекта. После этого был нанесен шквальный удар с воздуха, в результате которого полностью уничтожен военный "КамАЗ" и один из автомобилей МГБ. Убитые боевики были доставлены в больницу и ближайший морг. Боевики вывозили разгромленную технику под покровом ночи военными тягачами. Напомним, враг пытался прорвать линию фронта, ударив по ВСУ минометами, но понес большие потери.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, обстрел, ДНР, ВСУ
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