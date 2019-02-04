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Серьезная авария оставила без света тысячи жителей Шахтерска

04.02.2019 11:35
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Серьезная авария оставила без света тысячи жителей Шахтерска

В неподконтрольном Украине Шахтерске донецкой области Более 4,5 тысячи абонентов и девять социальных объектов из-за аварии на трансформаторных подстанциях остались без электроснабжения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР».

В «ведомстве» отметили:

«В Шахтерске в микрорайоне Журавлевка ночью 4 февраля 2019 года были отключены 12 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остался 4 521 абонент и девять социальных объектов».

Как стало известно, социально значимые объекты — школы, детские сады и больницы — частично уже подключены.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Шахтерск, авария, свет, ДНР
 
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