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Слепящая опасность: на Донетчине – ухудшение погодных условий
04.02.2019 18:50
Жителей Донецкой области предупреждают о желтом уровне опасности на дорогах. Об этом сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Мариупольских автовладельцев междугородние и национальные трассы сегодня встретят скользким дорожным покрытием и слепящим туманом – водителей призывают быть осторожными.
«По данным Укргидрометцентра, 4 февраля на Донетчине туманы, видимость 200-500 м. Это I уровень опасности, желтый. Местами на дорогах гололедица», - пишут в сообщении.
Напомним, что в Мариуполь ворвалась весна, распускаются почки. А в октябре минувшего года температурные показатели доходили до +17 градусов и выше, что стало причиной цветения деревьев в осенние дни.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, погода, опасность, дорога, туман
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