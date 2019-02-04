Слепящая опасность: на Донетчине – ухудшение погодных условий

04.02.2019 18:50

Жителей Донецкой области предупреждают о желтом уровне опасности на дорогах. Об этом сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Мариупольских автовладельцев междугородние и национальные трассы сегодня встретят скользким дорожным покрытием и слепящим туманом – водителей призывают быть осторожными.

«По данным Укргидрометцентра, 4 февраля на Донетчине туманы, видимость 200-500 м. Это I уровень опасности, желтый. Местами на дорогах гололедица», - пишут в сообщении.

Напомним, что в Мариуполь ворвалась весна, распускаются почки. А в октябре минувшего года температурные показатели доходили до +17 градусов и выше, что стало причиной цветения деревьев в осенние дни.

Источник: https://mrpl.city