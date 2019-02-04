Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Слепящая опасность: на Донетчине – ухудшение погодных условий

04.02.2019 18:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Слепящая опасность: на Донетчине – ухудшение погодных условий

Жителей Донецкой области предупреждают о желтом уровне опасности на дорогах. Об этом сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Мариупольских автовладельцев междугородние и национальные трассы сегодня встретят скользким дорожным покрытием и слепящим туманом – водителей призывают быть осторожными.

«По данным Укргидрометцентра, 4 февраля на Донетчине туманы, видимость 200-500 м. Это I уровень опасности, желтый. Местами на дорогах гололедица», - пишут в сообщении.

Напомним, что в Мариуполь ворвалась весна, распускаются почки. А в октябре минувшего года температурные показатели доходили до +17 градусов и выше, что стало причиной  цветения деревьев в осенние дни.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, погода, опасность, дорога, туман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх