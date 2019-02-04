- «Тяжелые мощные бахи, бьют куда бог пошлет»: дончане сообщают о жутких звуках боя19:38
- В Мариуполе женщина поспорила, что умеет летать, и выпрыгнула из окна19:05
- Слепящая опасность: на Донетчине – ухудшение погодных условий18:50
- Переселенцам рассказали, как можно принять участие в голосовании на выборах16:40
- На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин16:20
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника 16:00
- Цифра-шок: сколько украинцев реально смогут проголосовать на выборах15:45
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны15:28
- «Цены без комментариев»: горловчанин опубликовал цены на продукты на городском рынке14:00
- "ИС": боевики оборудуют боевые позиции возле жилых домов по приказу кураторов РФ - люди сильно напуганы 13:47
«Тяжелые мощные бахи, бьют куда бог пошлет»: дончане сообщают о жутких звуках боя
В неподконтрольном Украине Донецке с после 16:00 в разных районах города отчетливо слышны мощные залпы тяжелого оружия, которое, предположительно гремит в районе донецкого аэропорта. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
В своих комментариях люди отмечают, что слышны прилеты в терминал, из-за сырой погоды дончане слышат звуки боя особенно четко:
«Куда бог пошлет? С 17:00 туземного хе. чат в АП, не часто и несильно тяжелым, либо ВОГи, либо 80-ки. Пару раз было слышно прилеты в терминал, а так не слышно куда. С учетом того шо из-за тумана видимость 300−500 метров х. ят абы куда, лишь бы не скучно было???»
«Где -то конкретно гупает, давно так четко не было слышно в центре… 17.32»
«16.30 к гладковка слушает как где-то что-то мощно гремит :(((Калининский дет. обл. Серия мощных бахов»
«Донецьк. 17:15о ніх"ясе орки гатять на півночі. Шахтарська добре чути (((«
«Донецк 16.19 к ФБ Мира, север-тяжелые, мощные бахи == Шахтерская. Тяжелое. Исходящие. Направление определить не получается… Шо за нах ??? == Шахтерская пл. Серия мощных раскастистых бахов».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, обстрелы
- «Тяжелые мощные бахи, бьют куда бог пошлет»: дончане сообщают о жутких звуках боя19:38
- В Мариуполе женщина поспорила, что умеет летать, и выпрыгнула из окна19:05
- Слепящая опасность: на Донетчине – ухудшение погодных условий18:50
- Переселенцам рассказали, как можно принять участие в голосовании на выборах16:40
- На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин16:20
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника 16:00
- Цифра-шок: сколько украинцев реально смогут проголосовать на выборах15:45
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны15:28
- Ехала домой в ужасе: В Луганске из автобуса на ходу выпала девушка14:14
- «Цены без комментариев»: горловчанин опубликовал цены на продукты на городском рынке14:00
- Поскользнулся на льду – имеешь право требовать компенсацию20:10
- Российские военкоматы не признают воюющих в Сирии ветеранами боевых действий19:50
- «Тяжелые мощные бахи, бьют куда бог пошлет»: дончане сообщают о жутких звуках боя19:38
- Таиланд окутало токсичным смогом, вызывающим кровотечение из глаз19:20
- В Мариуполе женщина поспорила, что умеет летать, и выпрыгнула из окна19:05
- Слепящая опасность: на Донетчине – ухудшение погодных условий18:50
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- В центре Москвы сгорел старинный дом со «звездными квартирами»: сообщается о многочисленных погибших18:20
- В 2019 году сроки призыва украинцев в армию изменены18:02
- Порошенко подписал изменения в законе маркировки пищевых продуктов17:45
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев13:29
- 3 знака Зодиака, которым не стоит доверять10:16
- Ученые рассказали, чем опасен отказ от молочных продуктов 10:02
- Миру грозит эпидемия неизлечимой болезни08:00
- 5 самых требовательных знаков зодиака07:14
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой22:02
- Как вылечить насморк в домашних условиях18:08
- Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году15:11
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни