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В Мариуполе женщина поспорила, что умеет летать, и выпрыгнула из окна
04.02.2019 19:05
Вчера, 3 февраля, около 22:00 на ул. Лавицкого в Приморском районе Мариуполя 28-летняя женщина выпрыгнула с 5 этажа.
Об этом 0629 сообщили медики.
В результате падения мариупольчанка сломала обе ноги, бедро и получила черепно-мозговую травму. С политравмой ее госпитализировали в горбольницу №1.
Как удалось выяснить, вчера вечером она вместе с сожителем распивала спиртные напитки. Женщина поспорила с возлюбленным, что умеет летать, и решила это доказать, выпрыгнув из окна.
Все обстоятельства выясняются.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, женщина, окно
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