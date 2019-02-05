«Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину

05.02.2019 07:55

В сети опубликован снимок из Ростовского региона России, на котором показано движение поезда, везущего в сторону Украины бронетехнику, пишет ДонПресс.

Соответствующее фото опубликовал в своем аккаунте в «Твиттер» пользователь Андреас Турунен. В комментарии к публикации он отметил:

«Партия БМП, а также БМД-4М, которая расположилась в Ростове-на-Дону. Фото было сделано 3 февраля. Обратите свое внимание на топливные вагоны, которые находятся за бронетехникой».

В комментариях к публикации пользователи отмечают, что 28 февраля в «ДНР» ждут очередной «гумконвой» из Российской Федерации.