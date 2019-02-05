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«Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину
05.02.2019 07:55
В сети опубликован снимок из Ростовского региона России, на котором показано движение поезда, везущего в сторону Украины бронетехнику, пишет ДонПресс.
Соответствующее фото опубликовал в своем аккаунте в «Твиттер» пользователь Андреас Турунен. В комментарии к публикации он отметил:
«Партия БМП, а также БМД-4М, которая расположилась в Ростове-на-Дону. Фото было сделано 3 февраля. Обратите свое внимание на топливные вагоны, которые находятся за бронетехникой».
В комментариях к публикации пользователи отмечают, что 28 февраля в «ДНР» ждут очередной «гумконвой» из Российской Федерации.
Теги: Донбасс, поезд, ДНР, ЛНР, гуманитарный конвой, военная техника
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