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"Экономика "ДНР" в полной разрухе. И не Киев в этом виноват…" - житель "ДНР" поразил признанием
Сторонники "ДНР" открыто заявляют, что именно Москва виновата в нынешний нищете и разрухе экономики оккупированной части Донбасса, при этом претензии в адрес Украины и Киева у них больше нет.
В социальных сетях опубликовано знаковое мнение пользователя с именем Борис Борисов, который возложил всю вину за происходящее на Донбассе на Москву, пишет Диалог. UA. Продолжая поддерживать "ДНР", Борисов пишет, что запрет на объединение "Л/ДНР" в одно целое является еще одним преступлением Кремля против "народа Донбасса", и именно из-за таких приказов РФ экономика оккупированной части Донбасса пятый год находится в руинах. Вместе с тем он пишет, что вины Киева в этом нет: на украинской части Донбасса сохранился довоенный уровень экономики, в отличие от захваченной россиянами части. Пользователи социальных сетей удивлены необычным мнением о полной вине России за происходящее на Донбассе, так как отсутствие критики в адрес Киева знаменует начало переломного момента.
Теги: экономика, Донбасс, ДНР, разруха
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