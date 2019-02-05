Массовая гибель российских военных на Донбассе: новые данные вызвали ажиотаж социальных сетей

05.02.2019 13:36

В социальных сетях разгорелся крупный скандал после того, как один из пользователей опубликовал фотографию российских наемников Алтайского края России, которые погибли на оккупированной части Донбасса в боях с украинской армией.

Снимок был опубликован одним из пользователей и вызвал скандал: утверждающие об отсутствии российских наемников и военных российские СМИ в очередной раз были пойманы на наглом вранье.

"Вся "гражданская" война в Украине на одной "доске почета"", - написал опубликовавший снимок погибших россиян пользователь, передает dialog.ua.

При этом в комментариях люди пишут, что погибших россиян на Донбассе за пять лет войны собралось намного больше, и все они погибли за абсолютно выдуманную Путиным и его пропагандистами идею так называемый "Новороссии".