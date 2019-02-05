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Они нуждаются в поддержке: известный в России рокер прокомментировал гастроли в «ДНР»

05.02.2019 16:19
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Они нуждаются в поддержке: известный в России рокер прокомментировал гастроли в «ДНР»

Легенда российской музыки Вадим Самойлов, который является одним из основателей группы «Агата Кристи», посещает территорию самопровозглашенной «ДНР», так как хочет поддержать людей, «отстаивающих там русский мир». Как передает replyua.net, об этом артист заявил в интервью «Комсомольской правде».

«Раз-два в год я туда приезжаю. Мы не войну ездим поддерживать, а мир. В «ДНР» люди страдают и по-прежнему живут практически на войне. Им нужна поддержка, они отстаивают там русский мир», - заявил музыкант.
«Люди, оказавшиеся в вялотекущяем затянувшимся конфликте, конечно, могут страдать от разброда и шатания внутри: - За что мы боролись?! Но они, конечно же не сдадутся - слишком идея большая жить своими ценностями, а не теми, навязанными, нацистко-фашистскими», - добавил рокер.
Отметим, что Самойлову запретили въезжать в Украину сроком на 5 лет. Музыкант не один раз выступал на фестивалях и праздниках в оккупированных пророссийскими боевиками Донецке и Луганске. Кроме того, в 2015 году артист получил медаль самопровозглашенной «ЛНР» «За заслуги перед Республикой» второй степени.



Теги: Донбасс, музыкант, Агата Кристи, ДНР, Вадим Самойлов, рок-группа
 
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