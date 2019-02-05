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Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
Как оказалось, Российская Федерация приложила руку к тому, чтобы военная техника появлялась на территории "Л/ДНР". В этот раз специалисты обнаружили в профиле одного из солдат РФ танк, который спустя какое-то время использовали боевики на Донбассе. Многих людей до сих пор интересуют вопросы, связанные с военной техникой на Донбассе со стороны сепаратистов. На этом фоне специалисты из InformNapal обнародовали неопровержимые доказательства касательно того, кто перебрасывал танки на Донбасс, передает издание "Диалог.UA".
Отмечается, что фотодоказательство было обнаружено в профиле одного из старших механиков-водителей 76-го РВБ. На фото изображен танк "Т-72Б" с бортовым номером 560. Хотя фотография была якобы опубликована 7 января 2015 года, на снимке видно скорее лето или начало осени 2014-го. К сожалению, специалисты не установили место съемки. Возможно, как сообщают специалисты, это был полевой лагерь в Ростовском регионе. Эксперты сообщают, что позже этот танк поступил на вооружение 1-го армейского корпуса оккупационных войск Российской Федерации ("1 АК ДНР"). Точную дату, к сожалению, установить не удалось, но появился он на Донбассе, по сообщениям специалистов, в 2015 году. Так поставлялась и другая техника.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, танки
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