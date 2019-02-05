Почему «русский мир» в «ДНР» хуже, чем в «ЛНР»

05.02.2019 11:00

Даже близкое окружение считает, что Пушилин «правит» страной третьего мира.

Так сегодня можно назвать “народную донецкую республику”, с которой выжали все соки. Новоиспеченный принц в окружении московских дворян довел людей до того, что они уже начали заглядывать в соседнюю “лыныры” и с завистью рассказывать, как там хорошо живут люди.

Отчасти это правда, если посмотреть внимательно, то даже цены на самые необходимые продукты питания после выборов в Луганске значительно ниже, чем в Донецке:

Основной причиной такой разницы в ценах является аппетит «Чепушилина», который уже «зажрался по уши» и теперь хочет оттяпать соседнюю “лыныры”, чтобы замкнуть на себе все финансовые потоки, идущие из рашки. Именно при его политике это так называемое депрессивное образование “дыныры” сделало из людей рабов русского мира, заставляя их вкалывать на полуразрушенных шахтах и предприятиях за копейки. О таких “заоблачных” зарплатах луганские шахтеры могут только “мечтать”.

Источник: news.dn.ua