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Русскоязычные украинцы поразили Ходаковского: наемник "ДНР" потрясен отношением к России

05.02.2019 15:59
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Русскоязычные украинцы поразили Ходаковского: наемник "ДНР" потрясен отношением к России

Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский поразил социальные сети заявлением о русскоязычных украинцах, назвав их "идиотами и лицемерами высшей пробы".

Сбежавший из Донецка в Москву боевик возмущен проукраинской позицией русскоязычных украинцев, которые считают Россию агрессором, и бросился оскорблять их.
Вызвавшее скандал заявление Ходаковский опубликовал на своей странице в социальной сети: российский наемник решил рассказать о фашизме и Майдане, а также об украинской и российской идентичности, передает dialog.ua.

При этом среди прочего Ходаковский поставил под сомнение адекватность русскоязычных украинцев, среди которых большое количество людей защищает Украину в боях против российских военных на Донбассе. Ходаковский считает такое явление проявлением идиотизма и лицемерия. "И что бы мне ни возражали, у меня для себя есть неперебиваемый аргумент на все времена: не бывает русскоговорящих украинцев. Если ты говоришь на языке, который ты считаешь языком агрессора, и присваиваешь себе украинскую идентичность, ты просто идиот и лицемер высшей пробы", - пишет наемник на своей странице. Более того, Ходаковский рассказал о том, как в Севастополе слышал проклятия в адрес русских на фоне присутствия вербовочных центров "Правого сектора". Закончил свой "выдающийся" пост Ходаковский заявлением о "крещении" на Донбассе России от сатаны.



Теги: Россия, Донбасс, русский язык, украинец, ДНР, агрессор, соцсети, Ходаковский
 
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