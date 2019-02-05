Ситуация у пунктов пропуска на Донбассе: ждали часами, очередь двигалась очень медленно

05.02.2019 08:02

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о длинных очередях гражданских лиц на блокпостах в районе донбасской линии разграничения.

По данным наблюдателей, утром 3 февраля на блокпосте, расположенном на автодороге H-15 вблизи комбината «Каргилл» в н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), члены патруля Миссии видели 500-метровую очередь из автомобилей, ожидавших проезда в подконтрольные правительству районы. 4 человека по отдельности рассказали наблюдателям, что они ждали часами и очередь двигалась очень медленно. Об этом сообщает avdeevka.city

Приблизительно через час команда СММ видела, что очередь продвинулась только на 15 м.

В тот же день на блокпосте около н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) члены патруля Миссии видели 700-метровую очередь из автомобилей, ожидавших проезда в подконтрольные правительству районы.

Долгое ожидание в очередях остается одним из самых распространенных факторов озабоченности людей, вынужденных пересекать линию разграничения на Донбассе, сообщает БФ "Право на защиту".