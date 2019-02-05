Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, – немецкий эксперт

05.02.2019 11:34

Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, потому что Россия может продолжить свои наступательные действия и захват украинских территорий. Такое мнение высказал немецкий политолог Андреас Умланд, пишут Донецкие новости.

«Конфликт кажется замороженным. Он, конечно, еще "горячий", потому что стреляют и убивают, но линия разграничения на Донбассе зафиксированная, а вот в Азовском море, вокруг Крыма – это более опасная ситуация», – сказал он

По его мнению, опасность связана с тем, что Запад до сих пор не отреагировал должным образом на агрессивные действия РФ в Керченском проливе, когда 25 ноября были обстреляны украинские военные корабли, а украинские моряки взяты в плен российскими военными.

«Запад отреагировал символически и риторически. Сейчас могут быть еще какие-то санкции введены, но, я ожидаю, что это будут мелкие санкции, какие-то персональные санкции. История марта 2014 года в чем-то повторяется, когда была сильная риторическая реакция Запада, и после аннексии Крыма не было существенных санкций», – отмечает Умланд.

«Россия сейчас тестирует, как реагирует Запад. Если не будет какой-то резкой реакции на это, или каких-то однозначных сигналов со стороны Запада – значимых материальных санкций или угроза значимых материальных санкций, которые дадут определенный эффект в Москве, ясно, что это просто будет поле, на котором Россия будет действовать дальше», – добавил эксперт.