Скончался житель Донецка, наемник группировки «ДНР»

05.02.2019 19:02

Стало известно о смерти 25-летнего жителя Донецка, наемника группировки «ДНР».

Об этом сообщил на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

По его данным, Колесников Дмитрий родился 28 ноября 1992, скончался, ориентировочно, 2 сентября 2018 года.

Проживал в неподконтрольном Донецке, точные обстоятельства смерти пока не известны