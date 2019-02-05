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Скончался житель Донецка, наемник группировки «ДНР»
05.02.2019 19:02
Стало известно о смерти 25-летнего жителя Донецка, наемника группировки «ДНР».
Об этом сообщил на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer, передает donpress.com.
По его данным, Колесников Дмитрий родился 28 ноября 1992, скончался, ориентировочно, 2 сентября 2018 года.
Проживал в неподконтрольном Донецке, точные обстоятельства смерти пока не известны
Теги: Донецк, Донбасс, наемник, умерший, ДНР, соцсети
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