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Архив - Донецкая область

Скончался житель Донецка, наемник группировки «ДНР»

05.02.2019 19:02
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Скончался житель Донецка, наемник группировки «ДНР»

Стало известно о смерти 25-летнего жителя Донецка, наемника группировки «ДНР».

Об этом сообщил на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

По его данным, Колесников Дмитрий родился 28 ноября 1992, скончался, ориентировочно, 2 сентября 2018 года.

Проживал в неподконтрольном Донецке, точные обстоятельства смерти пока не известны



Теги: Донецк, Донбасс, наемник, умерший, ДНР, соцсети
 
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