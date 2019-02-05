"СМИ" "ЛДНР" анонсируют " ЧМ по футболу среди "непризнанных государств"

05.02.2019 16:40

Руководствуясь методичками российских кураторов в «ДНР» и «ЛНР» начали муссировать информацию о «проведении ЧМ по футболу среди непризнанных государств».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Намедни элдынырийские СМИ и их духовные вдохновители из-за поребрика выдали на-гора прелюбопытнейшую новость, которая, по замыслу автора, должна была повергнуть в благоговейный трепет всех любителей спорта №1 в мире. Оказывается, в июне этого года в Нагорном Карабахе состоится, внимание – Кубок Европы по футболу среди непризнанных государств. Да, конечно, спорт – вне политики, но, посмотрев на состав команд-участниц данного действа, пришлось в этом усомниться.

Составу команд и играющих в них «звезд» может позавидовать чемпионат любого микрорайона, да что там – даже целого района! Судите сами:

Группа «А» — ЛНР, Арцах (Нагорный Карабах), Лапландия. Явный фаворит – ЛНР, ведь шахтеры и трактористы явно посильнее будут, чем пастухи и оленеводы.

Группа «Б» — Абхазия, Ницца, Чамерия.Поясняю: Чамерия – это южная Албания и северо-западная Греция, ну, где-то 50х50 км. Фаворит – априори Ницца! Почему? Да не смогут на равных конкурировать производители мандаринов и оливок с пацанами на яхтах и «Мазератти»!

Группа «С» — ДНР, Сардиния, Падания. Здесь посложнее будет, ведь Падания – это представители 8 северных регионов Италии, которых, кстати, активно поддерживает ну очень прогрессивная партия «Лига Севера» — аналог французской партии «Национальное объединение». С Сардинией более или менее понятно – гордые островитяне, которые не смогли заиграть за «Кальяри». Так что донецким завсегдатаем «Военторга» будет ой как не сладко. Хотя, есть варианты – например, поездка в лифте, душевный ужин в кафе или что-то новенькое придумают.

Группа «D» — Осетия, Секейский край, Западная Армения.Если про Осетию обыватель хотя бы слышал, то дальше – туман. Оказывается, секейцы – это венгры, живущие в Румынии, а западные армяне – это те, кто хочет урвать кусок от Турции. Самая ровная группа, в том смысле, что на «поле брани» (в т.ч. и в прямом смысле) сойдутся представители 3-х горных народов. Победит сильнейший – ну, тут понимайте как Вам угодно.

Есть, однако, несколько вопросов:

— почему среди участников нет, например, Приднестровья? Или сборной Крыма, аннексия (отделение, присоединение и т.д.) которого тоже никем не признана?

— а судьи кто? Предлагаю Санта-Клауса с его оленями – а то Лапландию поучаствовать позвали, а его – нет;

— сам Кубок надо поручить изготовить Михаилу Боппосову, который живет в селе Уолба, Якутия. Он в свое время изваял из дерьма огромную скульптуру петуха — высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра, так что с каким-то несчастным Кубком точно справится. Какие соревнования – такой и кубок. Боюсь, правда, предположить, кто его будет вручать победителю…;

— и вообще, провели бы уж сразу Кубок мира. Вот где развернуться можно! Пригласить Сомалиленд, например, или Тимбукту.

В общем, многие «с нетерпением» ждут начала сего незабываемого действа!

«Ну а если серьезно, то очень обидно за Донецк, бывшую футбольную столицу Украины. Ведь совсем недавно «Донбасс Арена» гремела громче всех в Восточной Европе, матчи мирового уровня стали для дончан обыденностью. ФК «Шахтер», ставший в 2009 году пожизненным обладателем Кубка УЕФА, регулярно устраивал настоящие футбольные праздники для своих болельщиков и просто любителей красивого футбола.

Ну а за «Евро 2012» я вообще молчу… Этот праздник футбола мы не забудем никогда! Но, похоже, с такими «чемпионатами» про нормальный футбол мечтать уже не приходится, остались только воспоминания, воспоминания…о нормальной жизни и красивом футболе».