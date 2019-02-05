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Архив - Донецкая область

В «ДНР» хотят выпускать почтовые марки с портретом Сталина

05.02.2019 12:16
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В «ДНР» хотят выпускать почтовые марки с портретом Сталина

Оккупационные «власти ДНР» стремятся «восстановить» ценности СССР времен 1937 года. Так, запланирован выпуск почтовых марок к 140-летию со дня рождения Сталина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» с подачи своих российских кураторов стремятся восстановить на временно оккупированных территориях Донецкой области «ценности» СССР времен 1937 года, например, выпустить марки с портретом Сталина.
Однако, логика оккупационных «властей» не поддается никакому смыслу – вместе с марками с портретом одного из жесточайших диктаторов ХХ века в «ДНР» запланирован выпуск марок с портретом журналиста Олеся Бузины.
В «Почте Донбасса» заявили: «Намечен выпуск марки к 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, запланирован выпуск блока, посвященного 50-летнему юбилею Олеся Бузины, будет продолжена серия «Великие люди Донецкого края» и, конечно же, обязательно будет выпущена марка к 150-летию Донецка».



Теги: Донецк, Донбасс, почта, портрет, почтовая марка, Сталин, ДНР
 
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