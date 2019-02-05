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Архив - Донецкая область

В Донецке критическая ситуация с онкологическими заболеваниями

05.02.2019 10:22
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В Донецке критическая ситуация с онкологическими заболеваниями

Во временно оккупированном Донецка, как и в других населенных пунктах, складывается критическая ситуация с онкологическими заболеваниями.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Донецке и других населенных пунктах ситуация в сфере здравоохранения достигла критического уровня. Сильно выросло число онкологических заболеваний, однако, люди не могут получить необходимую помощь. Кроме того, людей, с подозрениями на онкологические заболевания, обязательно направляют в Донецк. Однако, вместо необходимой помощи люди получают стояние в многочасовой очереди – лекарств нет, специалистов тоже нет.
Самая тяжелая ситуация с онкологическими больными в критических стадиях – нет сильных обезболивающих препаратов и люди вынуждены терпеть ужасные муки.
Вот как описывают ситуацию жители временно оккупированных территорий:
«Онкодиспансер Донецк… количество людей в очередях к кабинетам просто шокирует… И это при том, что сюда перестали ездить с большей части области»,
«В Донецкий онкодиспансер ездят люди со всей области — кто за безплатными лекарствами по гумонитарке, многих направляют сюда врачи …например, так как уровень лечения остался не плохим, но людей действительно море»,
«Приезжих с подконтрольной мало… нормальных врачей остались единицы… условия лечения ужасны… Лекарств нет… Финансирование больниц минимально… В очередях — жители оккупированных территорий...»,
«Минздрав днр» призвал смской вовремя проходить медосмотр! Это шоб онкологии не было!.. Родственники онкобольных на критичных стадиях жалуются на сложности с получением наркосодержащих обезболивающих препаратов… Говорят, ждите, когда Красный крест гуманитарку привезет...».



Теги: Донецк, Донбасс, онкология, Минздрав, лекарства, ДНР, очереди
 
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