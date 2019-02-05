- В Донецке критическая ситуация с онкологическими заболеваниями10:22
- Бронетехника и топливные вагоны: В Сети появились фото "гумконвоя" в Ростове-на-Дону, который готовится к отправке на Донбасс09:59
- В "Голосе страны" спела мариупольчанка. ВИДЕО09:40
- Вновь обстрелы! Вновь потери! Погиб боец ВСУ08:52
- На линии разграничения скопилось более 4 тысяч машин и десятки тысяч людей08:38
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация08:19
- Украинские таксофоны и 4G: Как работает телефонная связь в Донецке08:11
- Ситуация у пунктов пропуска на Донбассе: ждали часами, очередь двигалась очень медленно08:02
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину07:55
- Под Горловкой уничтожен склад террористов: мощный удар ВСУ разгромил оккупантов сразу же с первого попадания 20:31
В Донецке критическая ситуация с онкологическими заболеваниями
Во временно оккупированном Донецка, как и в других населенных пунктах, складывается критическая ситуация с онкологическими заболеваниями.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Донецке и других населенных пунктах ситуация в сфере здравоохранения достигла критического уровня. Сильно выросло число онкологических заболеваний, однако, люди не могут получить необходимую помощь. Кроме того, людей, с подозрениями на онкологические заболевания, обязательно направляют в Донецк. Однако, вместо необходимой помощи люди получают стояние в многочасовой очереди – лекарств нет, специалистов тоже нет.
Самая тяжелая ситуация с онкологическими больными в критических стадиях – нет сильных обезболивающих препаратов и люди вынуждены терпеть ужасные муки.
Вот как описывают ситуацию жители временно оккупированных территорий:
«Онкодиспансер Донецк… количество людей в очередях к кабинетам просто шокирует… И это при том, что сюда перестали ездить с большей части области»,
«В Донецкий онкодиспансер ездят люди со всей области — кто за безплатными лекарствами по гумонитарке, многих направляют сюда врачи …например, так как уровень лечения остался не плохим, но людей действительно море»,
«Приезжих с подконтрольной мало… нормальных врачей остались единицы… условия лечения ужасны… Лекарств нет… Финансирование больниц минимально… В очередях — жители оккупированных территорий...»,
«Минздрав днр» призвал смской вовремя проходить медосмотр! Это шоб онкологии не было!.. Родственники онкобольных на критичных стадиях жалуются на сложности с получением наркосодержащих обезболивающих препаратов… Говорят, ждите, когда Красный крест гуманитарку привезет...».
Теги: Донецк, Донбасс, онкология, Минздрав, лекарства, ДНР, очереди
- Мощный взрыв в оккупированном Донецке: несовершеннолетняя пострадавшая находится на грани, среди раненых еще двое детей. ВИДЕО
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- Цены дикие, а российские аналоги не помогают - как болеют и чем лечатся жители "ДНР"
- Сколько стоит лечение и роды в "ДНР" и "ЛНР"
- Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР
- Нет продуктов и лекарств, откладываются операции, бюджетникам третий месяц задерживают зарплаты - "республики" на грани коллапса
- В Донецке критическая ситуация с онкологическими заболеваниями10:22
- Бронетехника и топливные вагоны: В Сети появились фото "гумконвоя" в Ростове-на-Дону, который готовится к отправке на Донбасс09:59
- В "Голосе страны" спела мариупольчанка. ВИДЕО09:40
- Вновь обстрелы! Вновь потери! Погиб боец ВСУ08:52
- На линии разграничения скопилось более 4 тысяч машин и десятки тысяч людей08:38
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация08:19
- Украинские таксофоны и 4G: Как работает телефонная связь в Донецке08:11
- Ситуация у пунктов пропуска на Донбассе: ждали часами, очередь двигалась очень медленно08:02
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину07:55
- В "Вата Шоу" жителя "ЛНР" ярко поставили на место: "У моей собаки с ее паспортом и то больше прав, чем у тебя"07:49
- Бронетехника и топливные вагоны: В Сети появились фото "гумконвоя" в Ростове-на-Дону, который готовится к отправке на Донбасс09:59
- Профайл Ракицкого пропал с сайта ФФУ09:50
- В "Голосе страны" спела мариупольчанка. ВИДЕО09:40
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Вновь обстрелы! Вновь потери! Погиб боец ВСУ08:52
- На линии разграничения скопилось более 4 тысяч машин и десятки тысяч людей08:38
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация08:19
- Украинские таксофоны и 4G: Как работает телефонная связь в Донецке08:11
- Ситуация у пунктов пропуска на Донбассе: ждали часами, очередь двигалась очень медленно08:02
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи22:32
- Как избавиться от обиды: 6 эффективных техник22:08
- Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам21:35
- Медики назвали неизвестную ранее причину инфаркта21:15
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев13:29
- 3 знака Зодиака, которым не стоит доверять10:16
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»