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В Донецке начался очередной передел собственности

05.02.2019 13:57
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В Донецке начался очередной передел собственности

Во временно оккупированном Донецке начался очередной передел собственности. От дел окончательно отстранили Губарева.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке между главарями «ДНР» начат очередной передел собственности. Так, по сообщениям источника, из губаревской «Семерочки» срочно вывозятся товары, и говорят, что «скоро здесь будет новый хозяин.»

Вот что рассказывают жители временно оккупированного Донецка:

«Деда мороза (Губарев), видно, конкретно прессуют. Кто-то уже присвоил «семёрку» возле обл ГАИ. Полки абсолютно пустые, товар вывезли в спешке буквально за день. Охранник говорит, что скоро здесь будет новый хозяин».



Теги: Донецк, Донбасс, товар, ДНР, собственность, передел, Губарев, соцсети
 
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