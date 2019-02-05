В Донецке начался очередной передел собственности

05.02.2019 13:57

Во временно оккупированном Донецке начался очередной передел собственности. От дел окончательно отстранили Губарева.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке между главарями «ДНР» начат очередной передел собственности. Так, по сообщениям источника, из губаревской «Семерочки» срочно вывозятся товары, и говорят, что «скоро здесь будет новый хозяин.»

Вот что рассказывают жители временно оккупированного Донецка:

«Деда мороза (Губарев), видно, конкретно прессуют. Кто-то уже присвоил «семёрку» возле обл ГАИ. Полки абсолютно пустые, товар вывезли в спешке буквально за день. Охранник говорит, что скоро здесь будет новый хозяин».