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Архив - Донецкая область

В "Голосе страны" спела мариупольчанка. ВИДЕО

05.02.2019 09:40
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В "Голосе страны" спела мариупольчанка. ВИДЕО

В вокальном шоу "Голос страны" на 1+1 спела мариупольчанка Татьяна Шереметова. Она исполнила песню в готическом стиле «Over the Love» (Florence and the Machine).
Татьяне 24 года, она самоучка. Девушку на программу приехали поддержать родственники и любимый человек. Они очень переживали за нее за кулисами. Татьяну прекрасно встретила публика, но судьи, к сожалению, не повернулись. Поэтому девушка не остается в шоу. Об этом сообщает 0629.
Когда Татьяна сказала, что она из Мариуполя, зал взорвался аплодисментами.
"Еще стоит немного поработать, придти на эту сцену и повернуть все кресла ,"- подбодрил Монатик.
"Вижу потенциал, у тебя мир богатый внутри, было бы жалко, чтобы это остановилось на этом проекте. Желаю тебе большего будущего",- отметил Дан Балан.
"Спасибо огромное всем мариупольцам. Мы, когда ездим на концерты, проезжаем три блокпоста. Тяжелая дорога, но мы едем туда и радуемся, что мы доезжаем и можем подарить свое творчество жителям Мариуполя Сейчас девочка оттуда привезла нам волну позитива",- подытожил Потап.



Теги: Донбасс, Мариуполь, девушка, песня, Голос країни
 
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