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Важная информация! На линии разграничения скопилось более 4 тысяч машин и десятки тысяч людей
05.02.2019 08:38
За минувшие сутки отмечается тенденция к увеличению пассажиро-транспортного потока. Как сообщает Госпогранслужба Украины, из КПВВ последовало 30,4 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» - 6620 человек и 800 транспортных средств;
«Марьинка» - 5995 человек и 1085 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 5610 человек и 1100 транспортных средств;
«Гнутово» - 2990 человек и 705 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 9230 человек.
Утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 40/40; «Марьинка» - 100/50; «Новотроицкое» - 30/50; «Гнутово» - 25/20.
Теги: Донбасс, машины, очередь, линия разграничения, КПВВ
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