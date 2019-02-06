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"Маржа" Пушилина за решение проблем обозлила Донецк: "Как будто завтра никогда не наступит"
Новый главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин требует 20 тысяч долларов от "подданных" за решение их проблем.
Инсайдом о предводителе террористов Пушилине поделился сепаратисткий telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".
Ресурс подтвердил информацию о "марже" Пушилина в 20 тысяч долларов, однако отметил, что его предшественник Захарченко брал в разы больше. Тогда еще "республика" была еще не полностью разграблена и держалась на плаву.
"У Захарченко только секретарь Елена (или ее дочь Александра) могла взять 20 за организацию встречи, это без решения вопроса, цена вопроса варьировалась от его масштаба.
Но покойный Александр Владимирович планировал жить и править вечно, поэтому и не спешил", - поделился информацией "Донецкий Абориген", уточнив, что сейчас 20 тысяч долларов гарантируют решение вопроса для просящих. "Бесспорно назначения высшего порядка, требующие согласования (с Москвой - ред.) так быстро не делаются, но вот остальные отданы на откуп Пушилину", - уточнил сепаратистский ресурс.
В результате такой оригинальной политики Пушилина "ДНР" стала часто сталкиваться с курьезными случаями, в частности, уже не раз ставленники Кремля назначали руководителем предприятий сразу 2 лиц, оплативших "маржу".
"Донецкий Абориген" констатировал, что новое руководство Донбасса живет одним днем, выжимая из региона последние соки. "Как будто завтра не наступит", - жалуются сепаратисты.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Пушилин, проблемы
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