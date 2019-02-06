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Блокпосты ОРДО: На «Каргиле» ночует 50 автомобилей, в Горловке ждут «депутатов»
Вчера в течение дня на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области люди были возмущены ситуацией с пропуском основных очередей, так как члены НВФ в основном пропускали платных перевозчиков. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
На Бахмутском направлении люди выразили недовольство бездействием «депутатов», которые обещали навести порядок на пунктах пропуска:
«В 15:00 на Горловке в Бахмут было пусто»
«А где же наши депутаты подевались？Сделали показуху перед этими де-ми. Ничего никогда не поменяется., дальше только хуже будет. У этих товарищей только деньги на уме. на людей наплевать»
На Марьинском направлении ситуация была осложнена страшным ДТП, которое осложнило работу пункта пропуска и около 50 автомобилей остались ночевать на КПП:
«Не пустили примерно 50 машин, таких отборных матов и проклятий давно не слышал»
На Мариупольском направлении в теечние дня движение было активным:
«На Еленовке в Украину машин 20−25»
В то же время, на «Станице Луганской» было достаточно много людей, однако, очереди двигались активно:
«10.50 полный навес и еще чуть чуть ЛНР. Простояли час. На укр. полный навес и метров 20. Пропускали сначало медленно, потом быстрее. В 15.00 прошла паспортный контроль. На банкоматах очередь 7−10 человек (в центре) обратно в 16.30 сквозняком»
«В 10.00 (время мск.) на автовокзале, очередь до туалета, мы ехали с ребенком маленьким, сразу сели, доехали до 50лет, автобус обломался, ждали, чтоб нас забрали, в 11.15 были на кпп лнр, людей полный навес, на Станице в сторону Украины навес и метров 20, с Украины в лнр везде сквозняк, в 12.00 были в Станице, назад сквозняком в лнр, в сторону Украины в Станице навес полный и метров 50, на лнр пусто, в 13.20 сели в автобус, людей на пару автобусов. На ощаде очередь, человек 50, прошли без очереди с помощью военного, т.к. бабульки чуть не растерзали с годовалым ребенком. на банкомат человек по 20»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, пункты пропуска, КПВВ, ОРДО
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