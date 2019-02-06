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«Добрались до «Царя»: у «экс-министра обороны ДНР» забрали дорогой автомобиль
У экс- «министра обороны» «ДНР» Владимира Кононова, известного в рядах НВФ по позывному «Царь» новая «власть» забрала дорогостоящий автомобиль. Об этом сообщают сторонники «ДНР» в социальных сетях.
С приходом к руководству «республикой» Дениса Пушилина, Кононов лишился своей должности и вообще ликвидировал его «министерство». Дончане пишут:
«Сотрудники „военной прокуратуры“ совсем с катушек слетели! На днях они добрались до Царя… Ничего лучшего не придумали, чем „отжать“ у него 5-литровый „мерин“ (автомобиль марки „Мерседес“)» .
Как стало известно, Кононов «отжал» данный автомобиль у владельца для убитого экс-главаря «ДНР» Александра Захарченко. При этом источники отмечают:
«Указание „на прикур“ дал не кто иной, как „его величество“ Пушилин», — уточнил сепаратист, выразив уверенность, что машину вскоре продадут. «Даже авторитет Царя не смог остановить жажду наполнить карманы Чепушилину».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, министерство, автомобиль, оборона, ДНР
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