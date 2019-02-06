- Донетчина: Через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили товары на 100 тыс. гривен09:15
- На Донбассе членам НВФ обманом продлевают контракты на два года09:00
- "Маржа" Пушилина за решение проблем обозлила Донецк: "Как будто завтра никогда не наступит" 08:45
- Из РФ в направлении Украины движутся поезда с бронетехникой. Появились фотофакты08:15
- Блокпосты ОРДО: На «Каргиле» ночует 50 автомобилей, в Горловке ждут «депутатов»07:45
- «Зона отчуждения»: блогер из Донецка показал места ожесточенных боев в районе ДАП. ВИДЕО21:28
- Скончался житель Донецка, наемник группировки «ДНР»19:02
- "Экономика "ДНР" в полной разрухе. И не Киев в этом виноват…" - житель "ДНР" поразил признанием18:03
- В районе Песок ликвидирован наблюдательный пункт боевиков «ДНР». ВИДЕО17:58
- Возле КПП «Александровка» из-за ДТП загорелся автомобиль с пассажирами: пятеро погибших16:59
Донетчина: Через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили товары на 100 тыс. гривен
В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» пограничники пресекли попытку незаконной перевозки товаров через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) на сумму почти 100 тыс. грн. Об этом 5 февраля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Укораины.
«За прошедшие сутки пограничные наряды Донецкого отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" предотвратили две попытки нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров. В частности, на временно оккупированную территорию Украины пытались провезти автомобильные запчасти и кофеварку на общую сумму почти 100 тыс. грн», – сказано в сообщении.
Уточняется, что товары были изъяты представителями фискальной службы для дальнейшего процессуального оформления.
Кроме того, на КПВВ «Новотроицкое» пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался «договориться» о перемещении на неподкотрольную украинским властям территорию имущества с нарушением установленных правил. На такое предложение мужчина получило от пограничников категорический отказ.
«Гражданин и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для принятия правового решения», – добавили в Госпогранслужбе.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Новотроицкое, ДНР, ЛНР, КПВВ
- Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря
- Карта ООС расположения сил и средств ВСУ и "ДНР/ЛНР" на Донбассе от 26.07.2018
- Россия использует оккупированный Донбасс как полигон для испытания новейших видов вооружений
- Обстановка в зоне АТО напряженная: участились обстрелы, боевики, переодевшись в украинскую военную форму, атаковали позиции ВСУ
- Боевик Гиркин считает, что Кремль никогда не пойдет на выполнение Минска
- Освобожденные из плена ультрас: 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене
- Донетчина: Через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили товары на 100 тыс. гривен09:15
- На Донбассе членам НВФ обманом продлевают контракты на два года09:00
- "Маржа" Пушилина за решение проблем обозлила Донецк: "Как будто завтра никогда не наступит" 08:45
- Из РФ в направлении Украины движутся поезда с бронетехникой. Появились фотофакты08:15
- Блокпосты ОРДО: На «Каргиле» ночует 50 автомобилей, в Горловке ждут «депутатов»07:45
- У "ЛНР" чоловіка кинули за грати на 13 років за "постачання зброї ЗСУ"22:41
- "Сажа и снег полетели во все стороны", - оккупанты, мстя ВСУ, ошиблись и накрыли огнем патруль ОБСЕ под Золотым22:21
- «Зона отчуждения»: блогер из Донецка показал места ожесточенных боев в районе ДАП. ВИДЕО21:28
- Скончался житель Донецка, наемник группировки «ДНР»19:02
- "Экономика "ДНР" в полной разрухе. И не Киев в этом виноват…" - житель "ДНР" поразил признанием18:03
- Донетчина: Через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили товары на 100 тыс. гривен09:15
- На Донбассе членам НВФ обманом продлевают контракты на два года09:00
- Сергей Притула сделал подарок защитникам Украины на Донбассе08:55
- "Маржа" Пушилина за решение проблем обозлила Донецк: "Как будто завтра никогда не наступит" 08:45
- Океан вскоре изменит цвет08:27
- Из РФ в направлении Украины движутся поезда с бронетехникой. Появились фотофакты08:15
- «Похолодання та мокрий сніг»: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 6 лютого08:01
- Блокпосты ОРДО: На «Каргиле» ночует 50 автомобилей, в Горловке ждут «депутатов»07:45
- Ульяну Супрун отстранили от руководства МОЗ Украины07:20
- У "ЛНР" чоловіка кинули за грати на 13 років за "постачання зброї ЗСУ"22:41
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи22:32
- Как избавиться от обиды: 6 эффективных техник22:08
- Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам21:35
- Медики назвали неизвестную ранее причину инфаркта21:15
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев13:29
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж
- У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери