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Архив - Донецкая область

Из РФ в направлении Украины движутся поезда с бронетехникой. Появились фотофакты

06.02.2019 08:15
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Из РФ в направлении Украины движутся поезда с бронетехникой. Появились фотофакты

В соцсети появились фотофакты, свидетельствующие о переброске из РФ в направлении Украины железнодорожных составов с бронетехникой. Вот сто узнали «Ведомости Донбасса»

В сети «Твиттер», пользователь с ником Андреас Турунен опубликован снимок из Ростовского региона России, на котором показано движение железнодорожного состава, везущего бронетехнику в направлении Украины. Фото сделано 3 февраля 2019 года.

Вот что Андреас Турунен отмечает в комментарии:

«Партия БМП, а также БМД-4М, которая расположилась в Ростове-на-Дону. Фото было сделано 3 февраля. Обратите свое внимание на топливные вагоны, которые находятся за бронетехникой».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.

В комментариях к публикации пользователи отмечают, что 28 февраля в «ДНР» ждут очередной «гумконвой» из РФ. 



Теги: Украина, Донбасс, поезд, бронетехника
 
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