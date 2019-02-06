Из РФ в направлении Украины движутся поезда с бронетехникой. Появились фотофакты

06.02.2019 08:15

В соцсети появились фотофакты, свидетельствующие о переброске из РФ в направлении Украины железнодорожных составов с бронетехникой. Вот сто узнали «Ведомости Донбасса»

В сети «Твиттер», пользователь с ником Андреас Турунен опубликован снимок из Ростовского региона России, на котором показано движение железнодорожного состава, везущего бронетехнику в направлении Украины. Фото сделано 3 февраля 2019 года.

Вот что Андреас Турунен отмечает в комментарии:

«Партия БМП, а также БМД-4М, которая расположилась в Ростове-на-Дону. Фото было сделано 3 февраля. Обратите свое внимание на топливные вагоны, которые находятся за бронетехникой».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.

В комментариях к публикации пользователи отмечают, что 28 февраля в «ДНР» ждут очередной «гумконвой» из РФ.