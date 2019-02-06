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Архив - Донецкая область

Медведчук предложил проводить переговоры по обмену пленными «в тени»

06.02.2019 11:50
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Переговоры по освобождению пленных необходимо поводить вне камер, в тени. Об этом заявил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

В частности, он отметил:

«Переговорный процесс должен проходить вне камер, вне пишущей журналистики, и только его результаты могут доноситься до общественности».

При этом он рассказал, как проходили обмены пленными в предыдущие годы:

» Снова было напряжение, были обмены, мы провели очень крупный обмен в ноябре, в декабре. В конце декабря 14-го года освободили 156 человек. Был мороз, выдали со своей стороны людей. Вроде все нормализовалось. Начался февраль — снова обострение. Февраль 15-го года, Дебальцево, минские соглашения — 2. Это уже серьезный вопрос. Более серьезный, чем минские соглашения — 1. Подписали представители Трехсторонней контактной группы, представители непризнанных республик «ОРДО», «ОРЛО», и это было утверждено декларацией четырех глав государств «нормандской четверки». Через два дня буквально Совет безопасности ООН утверждает своей резолюцией текст минских соглашений…».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, обмен, пленные
 
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