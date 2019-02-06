Медведчук предложил проводить переговоры по обмену пленными «в тени»

Переговоры по освобождению пленных необходимо поводить вне камер, в тени. Об этом заявил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

В частности, он отметил:

При этом он рассказал, как проходили обмены пленными в предыдущие годы:

» Снова было напряжение, были обмены, мы провели очень крупный обмен в ноябре, в декабре. В конце декабря 14-го года освободили 156 человек. Был мороз, выдали со своей стороны людей. Вроде все нормализовалось. Начался февраль — снова обострение. Февраль 15-го года, Дебальцево, минские соглашения — 2. Это уже серьезный вопрос. Более серьезный, чем минские соглашения — 1. Подписали представители Трехсторонней контактной группы, представители непризнанных республик «ОРДО», «ОРЛО», и это было утверждено декларацией четырех глав государств «нормандской четверки». Через два дня буквально Совет безопасности ООН утверждает своей резолюцией текст минских соглашений…».