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Медведчук предложил проводить переговоры по обмену пленными «в тени»
Переговоры по освобождению пленных необходимо поводить вне камер, в тени. Об этом заявил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
В частности, он отметил:
«Переговорный процесс должен проходить вне камер, вне пишущей журналистики, и только его результаты могут доноситься до общественности».
При этом он рассказал, как проходили обмены пленными в предыдущие годы:
» Снова было напряжение, были обмены, мы провели очень крупный обмен в ноябре, в декабре. В конце декабря 14-го года освободили 156 человек. Был мороз, выдали со своей стороны людей. Вроде все нормализовалось. Начался февраль — снова обострение. Февраль 15-го года, Дебальцево, минские соглашения — 2. Это уже серьезный вопрос. Более серьезный, чем минские соглашения — 1. Подписали представители Трехсторонней контактной группы, представители непризнанных республик «ОРДО», «ОРЛО», и это было утверждено декларацией четырех глав государств «нормандской четверки». Через два дня буквально Совет безопасности ООН утверждает своей резолюцией текст минских соглашений…».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обмен, пленные
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