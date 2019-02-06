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Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление
Кремль пригнал на Донбасс военную технику. В частности, ГУР докладывает о том, что речь идет о 122-миллиметровых гаубицах "Д-30", а также бронетранспортерах "БТР-80". Вероятнее всего, РФ пригнала их для активизации боевиков на территориях "Л/ДНР".
Российская Федерация продолжает сосредотачивать на оккупированных территориях военную технику. На этот раз она пригнала в "Л/ДНР" 122-милимитровые гаубицы "Д-30", а также бронетранспортеры "БТР-80". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, передает издание "Диалог.UA".
"Россия привезла на временно оккупированную территорию Донецкого, а также Луганского регионов партию гаубиц, а также бронетранспортеров. Конечная цель страны-агрессора неизвестна. Однако это вооружение будет использоваться боевиками для проведения спецопераций против ВСУ", - сказано в сообщении.
ГУР отмечает, что Российская Федерация значительно увеличила свои проверки, чтобы лучше контролировать действия оккупационных войск. Как сказали специалисты, причина заключается в том, что много оружия не было учтено. То же самое касается и боеприпасов, что сосредоточены в соединениях, а также частях. Возможно, РФ обеспокоена тем, что боевики будут использовать его не по назначению.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Российская Федерация, броневик, ДНР, ЛНР, гаубицы
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